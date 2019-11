Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Investoren an, um ein Update der Geschäftsentwicklung zu geben DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Investoren an, um ein Update der Geschäftsentwicklung zu geben 21.11.2019 / 07:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bee Vectoring Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Investoren an, um ein Update der Geschäftsentwicklung zu geben Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (21. November 2019) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Telefonkonferenz via Internet am Donnerstag, den 5. Dezember 2019 um 16 Uhr EST (22 Uhr MEZ) abhalten wird. CEO Ashish Malik wird ein Geschäftsupdate geben und die Fortschritte des Unternehmens in den letzten drei Monaten umreißen. Das letzte Quartal war geprägt von bedeutenden Aktivitäten einschließlich der EPA-Zulassung von BVTs Technologie, einer starken Zunahme im Vertrieb und der Neukunden sowie der Auszeichnung des Unternehmens für Innovationen in der internationalen Agrarindustrie. Herr Malik wird auch den aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens sowie die Prognosen des Managements zu den bevorstehenden Marktchancen des Unternehmens skizzieren und Einzelheiten zu den Unternehmensinitiativen im Jahr 2020 geben. In der zweiten Jahreshälfte hat BVT eine Reihe bedeutender Meilensteine erreicht: - Erhalt der Zulassung der US Environmental Protection Agency (EPA, Umweltschutzbehörde) für ihren ersten Wirkstoff. - Erhalt einer weiteren positiven Entscheidung der US-amerikanischen EPA für die Ausnahmeregelung der Rückstandstoleranzen für ihren registrierten Wirkstoff CR-7. - Unterzeichnung des ersten Erzeugerabkommens des Unternehmens auf dem Erdbeermarkt für kommerzielle Kulturpflanzen nach der EPA-Zulassung. - Unterzeichnung von zwei Erzeugerabkommen auf dem Blaubeermarkt zu Beginn der nächsten Kommerzialisierungsphase (Blaubeermarkt). - Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass seine Zuteilung an mehrere Erzeuger auf dem Florida-Erdbeermarkt für die Saison ausverkauft ist. - Gewinner der Agrow Awards für die beste Innovation in der Anwendungstechnik. Personen, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, können sich auf der Registrierungsseite ( https://secure.confertel.net/tsRegisterD.asp?course=7418804) anmelden. Die Teilnehmer erhalten eine Bestätigung per E-Mail mit einem eindeutigen Zugangscode. Damit können sie über das Telefon an der Präsentation teilnehmen. Alternativ dazu können auch diejenigen, die eine Videoverbindung haben möchten, mit dem Zugangscode über einen Weblink teilnehmen. Es wird erwartet, dass am Ende der Präsentation ungefähr 10 Minuten zur Verfügung stehen werden, in denen die Teilnehmer Fragen mittels des Moderators stellen können. Wenn Sie Fragen vorab einreichen möchten, senden Sie diese per E-Mail an info@beevt.com. Die Betreffzeile lautet "WebInvestor Call Question". Die eingereichten Fragen werden vom Moderator während des Frage- und Antwortteils des Anrufs vorgelesen. Bitte rufen Sie die Website 15 Minuten vor Beginn der Präsentation auf, um die erforderliche Audiosoftware herunterzuladen und zu installieren. Kurz nach der Präsentation wird eine archivierte Webcast-Wiedergabe zur Verfügung stehen. Über Bee Vectoring Technologies International Inc. BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. Die BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 60 erteilte Patente. Mehr als 30 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Kontakt: Ashish Malik, President & CEO marketing@beevt.com Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 