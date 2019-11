Noratis AG: Erfolgreicher Markteintritt in Magdeburg: Noratis kauft 149 Wohnungen DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Noratis AG: Erfolgreicher Markteintritt in Magdeburg: Noratis kauft 149 Wohnungen 21.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Erfolgreicher Markteintritt in Magdeburg: Noratis kauft 149 Wohnungen Eschborn, 21. November 2019 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, baut ihren Immobilienbestand weiter erfolgreich aus und erwirbt 149 Wohneinheiten in Magdeburg. Die Gesamtwohnfläche des 1968 erbauten Objekts beläuft sich auf rd. 8.900 m². Die Immobilie ist derzeit zu rund 91 Prozent vermietet. Geplant ist neben einer Renovierung der leerstehenden Wohnungen die optische und technische Aufwertung des gesamten Objekts. Aufgrund der geplanten Asset Management-Tätigkeiten geht Noratis von einer zeitnahen Vollvermietung aus. Die Anlage befindet sich in dem beliebten Stadtteil Stadtfeld-Ost. Der Hauptbahnhof und die Altstadt sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln in rd. 10 Minuten zu erreichen. Die Transaktion wurde von Engel & Völkers Investment Consulting GmbH vermittelt. Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Die Immobilie passt hervorragend in unser Portfolio. Das Objekt verfügt über eine gute Bausubstanz mit deutlichem Entwicklungspotenzial. Zudem ist Magdeburg ein interessanter Immobilienstandort, an dem wir unsere Präsenz gerne weiter ausbauen möchten." Robert Reiter, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Investment Consulting: "Wir möchten uns für die professionelle und hocheffiziente Abwicklung der Transaktion bei Noratis bedanken. Die kurzen Entscheidungswege und die schnelle Umsetzung haben uns überzeugt." Über Noratis: Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Seit Juni 2017 ist die Noratis AG an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 52 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main --------------------------------------------------------------------------- 21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 917583 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 917583 21.11.2019 ISIN DE000A2E4MK4 AXC0082 2019-11-21/08:01