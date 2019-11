Haag (awp) - Der Vakuumventilhersteller VAT bereitet sich auf anziehende Märkte vor. "Wir sind bereit, vom Aufschwung zu profitieren", sagte CEO Mike Allison in einem Interview mit "The Market" vom Donnerstag. Konkret seien seit Juli gegen 50 Vollzeitstellen geschaffen worden. Und die Anpassung der Mannschaft an steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...