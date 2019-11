Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 42 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania sieht den Chipentwickler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einem guten Weg, die Wachstumsziele klar zu übertreffen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 05:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

