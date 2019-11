Die vergangenen 15 Monate waren für Gold- und Silber-Investoren im Umfeld von Negativzinsen und politischen Unsicherheiten positiv geprägt. Der Preis je Feinunze Gold entwickelte sich in diesem Zeitraum von 1.160 USD auf über 1.470 USD - was einem Anstieg von über 26% entspricht. Im selben Zeitraum stieg der Preis je Feinunze Silber im Tief von 13,90 USD um 23% auf über 17,10 USD. Spannend in diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung von Goldexplorern hin zu Goldproduzenten, die nach jahrelangen ...

