Zoovu setzt seinen Erfolgskurs weiter fort und eröffnet ein Büro in Berlin, um das starke Wachstum des Teams und der Kundenbasis zu unterstützen.

Zoovu, führender AI Conversational Search Platform Anbieter, gab heute die Eröffnung seines neuen Büros in Berlin bekannt. Damit baut das Unternehmen seinen Vertrieb und Kundenservice weiter aus, um den wachsenden Kundenbasis im deutschsprachigen Raum noch besser betreuen zu können.

Diese Nachricht folgt auf mehrere wichtige Ankündigungen, darunter eine von Target Global und Beringea angeführte Serie-B-Finanzierungsrunde in der Höhe von 14 Millionen US-Dollar. Zoovu verdreifachte zudem seine Kundenbasis innerhalb eines Jahres und erweiterte sein Produktangebot, um eine einzigartige AI Conversational Search bereitzustellen, die das Problem der "choice paralysis" löst und Konsumenten mithilfe interaktiver Konversationen zum passenden Produkt führt.

Mit dem neuen Standort in Berlin ergänzt Zoovu die bestehenden Büros in Wien, London, Boston, New York, und Sao Paulo und baut damit seine internationale Präsenz weiter aus. Dieser Schritt ermöglicht Zoovu, die persönliche Kundenbetreuung zu verstärken und enger mit in Deutschland ansässigen Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Zu den konkreten Kundenbetreuungsinitiativen zählt u.a. die erfolgreiche Innovation Hub-Veranstaltungsreihe des Unternehmens, zu der Zoovu regelmäßig mehr als 100 Branchenexperten im DACH Raum zum Informations- und Wissensaustausch zu spannenden Themen (z. B. Entscheidungspsychologie) einlädt.

"Der deutsche Markt ist besonders dynamisch und schnellwachsend. Mit unserer AI Conversational Search Plattform helfen wir Unternehmen, die Nachfrage der Konsumenten nach persönlicher, konversationsbasierter Unterstützung beim Online-Einkauf zu erfüllen und damit Umsätze zu steigern. Berlin ist mit seiner vielfältigen, talentierten und kreativen Technologiegemeinschaft die beste Wahl und der perfekte kulturelle Fit für Zoovu, um unsere Aktivitäten in der DACH-Region weiter auszubauen", sagt Rob Mullen, CEO bei Zoovu.

"Zoovu ist in den letzten zwei Jahren erheblich gewachsen. Die Eröffnung des Büros in Berlin ist der logische nächste Schritt, um die Bedürfnisse der deutschsprachigen Kunden optimal zu bedienen. Diese verstärkte Präsenz zeigt Zoovus unerschütterliches Engagement, die neuesten technologischen Innovationen auf den DACH-Markt zu bringen", ergänzt Ariel Luedi, Director of Board und ehemaliger CEO von SAP Hybris.

Zur Verstärkung des Teams in Berlin such Zoovu nach außergewöhnlichen Sales und Customer Success Talenten. Kandidaten, die bereit sind, die Zukunft von Conversational Search zu gestalten, können sich gerne bewerben.

Über Zoovu

Zoovu ist die führende AI Conversational Search Platform, die Konsumenten mithilfe interaktiver Konversionen hilft, die passenden Produkte zu finden ohne langwieriges Suchen und Stöbern. Zoovu wandelt jede Suche in ein kundenorientiertes Gespräch um und sorgt damit für ein durchwegs positives Einkaufserlebnis. Für Konsumenten, Hersteller und Händler!

Über 2.500 Hersteller und Einzelhändler, darunter Amazon, Coty, Whirlpool und Canon, setzen Zoovu ein, um Kunden im Kaufentscheidungsprozess durch interaktive Konversationen besser unterstützen zu können. Zoovu wird weltweit in über 500 Produktkategorien und in allen Sprachen genutzt. Weitere Informationen finden Sie hier: zoovu.com

