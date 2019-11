Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta008/21.11.2019/08:00) - _ * 3U HOLDING sieht Erfolg ihrer übergreifenden Online-Marketing-Strategie bestätigt



Die Selfio GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), zählt zu den zehn am besten sichtbaren deutschen Onlineshops für Heiztechnik. Das ergab eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens research tools unter dem Titel "eVisibility Heiztechnik". Untersucht wurde, welche Anbieter im Internet die höchste Sichtbarkeit aufweisen. Dabei wurden Hersteller, Baumärkte, spezialisierte Onlineshops sowie Generalisten wie Amazon und eBay berücksichtigt.



In der 79-seitigen Studie analysiert das Marktforschungsinstitut die Sichtbarkeit von 285 Heiztechnik-Anbietern im Internet. selfio.de rangiert im Ergebnis auf einem sehr guten siebten Platz des Gesamtrankings, direkt hinter den namhaften Adressen Amazon (Platz 1) und eBay (Platz 2) oder Viessmann (Platz 6).



Die Studie wurde nach Angaben des Marktforschungsinstituts objektiv, unabhängig und neutral erstellt. Die Marktforscher maßen die eVisibility anhand von zwölf Suchbegriffen, darunter Durchlauferhitzer, Elektroheizung, Erdgasheizung, Fußbodenheizung, Heizkessel, Heizkörper oder Wärmepumpe. Für jeden Suchbegriff wurden die zehn am besten auffindbaren Anbieter ermittelt, und zwar jeweils in den folgenden fünf Kategorien: Sichtbarkeit nach Suchtreffern, nach Suchanzeigen, auf Vergleichsportalen, in Social Media und auf der Amazon-Handelsplattform. Die Ergebnisse aus diesen fünf Onlinekategorien flossen in das Gesamtranking ein.



"Sichtbarkeit ist eines der wichtigsten Erfolgskriterien im Onlinehandelsgeschäft", betont Michael Schmidt, Vorstandssprecher der 3U HOLDING AG. "Daher haben wir sowohl im Onlinehandel bei Selfio als auch im Cloud Computing bei weclapp von Anfang an größtes Augenmerk auf ein jederzeit effizientes und hochprofessionelles Online-Marketing gelegt. In der aktuellen Studie kommt selfio.de nach objektiven Kriterien unter die Top 10 von fast 300 Heiztechnik-Anbietern: Das ist ein hervorragender Beweis dafür, dass wir gerade auf diesem zentralen Gebiet zu den führenden deutschen Unternehmen zählen."



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax.: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net



Über research tools: Die Marktforschungsberatungsgesellschaft research tools mit Sitz in Esslingen am Neckar positioniert sich als Spezialist für Marketinganalyse, -controlling und -monitoring und ist einer der produktivsten Marktstudienanbieter in Deutschland. Ein Fokus von research tools liegt auf der Analyse unternehmerischer Marketingmaßnahmen. Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter: https://research-tools.net/studie-evisibility-heiztechnik-2019/.



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



