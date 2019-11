Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich im frühen Handel nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 171,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,36 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen.

In der ersten Wochenhälfte gab es kaum wichtige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren konnten. Auch das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed lieferte keine neuen Erkenntnisse. Die Mitschrift signalisierte eine Zinspause in den USA und bestätigte damit frühere Aussagen.

"Nach der relativen, datenseitigen Ruhe der letzten Tage wird es Richtung Wochenschluss allmählich wieder interessant", sagte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Den Anfang machen Stimmungsdaten aus der französischen Wirtschaft und aus der US-Wirtschaft die im Tagesverlauf auf dem Programm stehen und für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten./jkr/mis

ISIN DE0009652644

