Frankfurt am Main (ots) -- Neugeschäft sowie Zins- und Provisionsüberschuss über Vorjahr- Konzernergebnis vor Steuern mit 349 Mio. Euro knapp unterVorjahr- Zinsrückgang führt zu negativen Bewertungseffekten imHandelsergebnis- Initiativen aus der strategischen Agenda kommen planmäßig voran- CET-1 Quote mit 13,8 Prozent weiterhin deutlich überaufsichtsrechtlichen Anforderungen Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen erzielte in den ersten drei Quartalen 2019 ein Konzernergebnis vor Steuern von 349 Mio. Euro. Es lag knapp unter dem Vorjahresergebnis von 364 Mio. Euro. Nach Steuern stieg das Konzernergebnis um 17 Mio. Euro auf 272 Mio. Euro (Vorjahr: 255 Mio. Euro)."Trotz intensiven Wettbewerbs und herausfordernden Rahmenbedingungen konnten wir uns am Markt gut behaupten und sind mit der Entwicklung im operativen Geschäft zufrieden. So konnten wir das Neugeschäftsvolumen sowie den Zins- und Provisionsüberschuss gegenüber dem Vorjahr steigern. Dies ist Ausdruck unserer guten Positionierung in unseren Kerngeschäftsfeldern und eine Bestätigung unseres erfolgreichen Geschäftsmodells", bewertet Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba, die Geschäftsaktivitäten nach neun Monaten. Zur Umsetzung der strategischen Agenda ergänzt er: "Mit unseren angestoßenen Initiativen kommen wir gut und zügig voran. Ziel unseres Projektes Scope ist es, einerseits den Kostenanstieg zu bremsen und andererseits die dadurch geschaffenen Freiräume zu nutzen, um unsere Wachstumsinitiativen gezielt umsetzen zu können. Wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Jahr einen Interessensausgleich zu den Ergebnissen des Projekts Scope abschließen und damit im Ergebnis des Jahres 2019 berücksichtigen werden. Trotz dieser Belastung erwarten wir ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau."