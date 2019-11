Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anleger sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks schalteten gestern in den Rückwärtsgang. Der DAX entfernte sich weiter von seinem Jahreshoch, dass er am Vortag markiert hatte. Und an der Wall Street stoppte die Rekordrallye. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl WTI, Gold, Alphabet, Facebook, DAX, ThyssenKrupp, Siemens und die Deutsche Lufthansa. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.