Berli (ots) - Wie Hauseigentümer richtig dämmen können, zeigt ein neuer Ratgeber auf www.natuerlich-daemmen.info/leitfaden. Darauf weist die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online hin. In fünf Schritten wird beschrieben, was Dämmen bringt, worauf zu achten ist und wo es Unterstützung gibt.Dämmstoffe vergleichen: Kosten, Sparpotenzial, HerstellungHauseigentümer können mit dem Ratgeber herausfinden, welche Methoden und welches Material für ihr Wohnhaus geeignet sind. Dabei lassen sich nachwachsende, mineralische und synthetische Dämmstoffe auswählen und miteinander vergleichen. Zu allen Materialien sind Angaben zu Kosten, Heizenergieeinsparung sowie Klimawirkung und Energieaufwand bei der Herstellung zu finden.Für Fördermittel und Experten vor Ort gibt es eine interaktive Suche. Nach Eingabe der Postleitzahl werden passende Förderprogramme und mögliche Handwerker für eine Dämmung aufgelistet.Beispiele für Dämmung: Erfahrungen zu wichtigen MethodenMit einem Praxistest begleitet co2online fünf Hauseigentümer bei ihrer Dämmung. Dabei sind alle wichtigen Methoden vertreten: von der kostengünstigen Dämmung der obersten Geschossdecke bis hin zur kompletten Dämmung des Gebäudes. Die Erfahrungen aus dem Test sind in den Online-Ratgeber eingeflossen. Alle Beispiele für die Dämmung werden auf https://www.natuerlich-daemmen.info/praxistest ausführlich vorgestellt - mit Fotos, Kosten und Ergebnissen.Hinweis für die Redaktionen:Das Pressebild kann mit Quellenangabe ("www.co2online.de | Daniel Schmidt/Kangu Design") honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattung verwendet werden. Das Bild zeigt Praxistest-Teilnehmer Familie Butschbacher aus Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis/Baden-Württemberg). Weiteres druckfähiges Bildmaterial gibt es auf www.co2online.de/presse.Über die Kampagne "Natürlich Dämmen" und co2onlineDie Kampagne "Natürlich Dämmen - Klimaschutz zieht ein" (https://www.natuerlich-daemmen.info) wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und von co2online gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe e. V. umgesetzt. Ziel der Kampagne ist es, mehr Transparenz und Akzeptanz in das Themenfeld Dämmstoffe und Dämmmaßnahmen zu bringen.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (https://www.co2online.de) setzt sich dafür ein, den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Unterstützt wird co2online von der Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowie Partnern aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Kontakt:Kristin Fromholzco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 36 99 61-12Fax: 030 / 780 96 65-11E-Mail: kristin.fromholz@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58889/4445727