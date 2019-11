Wie in einem Ratespiel reichen sich die Automanager die Karten für die Tesla-Wette reihum weiter. Wenn Tesla nach Berlin kommt und schon in zweieinhalb Jahren die Produktion aufnimmt, wird Elon Musk nicht umhin können, einen deutschen Autokonzern als Partner zu gewinnen. Wie und wo mag offen sein, aber der Aufbau eines Vertriebes und eines Servicenetzes lässt sich ohne deutsche Partner nach Meinung der Marktkenner nicht realisieren.



