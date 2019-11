Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic nach Änderung seines Bewertungsansatzes von 62 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Preisdruck dürfte sich für den Waferhersteller im kommenden Jahr verstärken, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. die Bewertung der Papiere erscheine allerdings vernünftig./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-11-21/09:05

ISIN: DE000WAF3001