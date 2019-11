Die Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) will der Hauptversammlung am 31. Januar 2020 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2018/2019 keine Dividende auszuschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. In diesem Jahr erhielten die Aktionäre noch eine Ausschüttung von 0,15 Euro je Aktie. Der DAX-Konzern steigerte im vergangenen Geschäftsjahr 2018/2019 den Umsatz um 1 Prozent auf 42 Mrd. Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...