Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Allensbach (pta013/21.11.2019/09:30) - Mit Veröffentlichung vom 15.10.2019 hat die Private Assets AG auf Wunsch der Share Asset Management GmbH eine außerordentliche Hauptversammlung gem. § 122 Abs. 1 AktG einberufen, die zum Ziel hat, den amtierenden Aufsichtsrat auszutauschen. Gemäß Verlangen der Share Asset Management GmbH wird auf dieser am 25. November 2019 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung unter anderem Herr Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt, Hamburg, als neuer Aufsichtsrat zur Wahl stehen.



Am heutigen Morgen haben Aufsichtsrat und Vorstand von einer an den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gerichteten E-Mail von Herrn Dr. Lukas Lenz Kenntnis erlangt, in der Herr Dr. Lenz dem stellvertretenden Vorsitzende des Aufsichtsrats mitteilt, dass er (Herr Dr. Lenz) nach seiner Kenntnislage auf Grund der ihm bekannten Stimmverhältnisse aller Voraussicht nach am kommenden Montag in den Aufsichtsrat gewählt werden wird und voraussichtlich von dem neu gewählten Aufsichtsrat anschließend zu dessen Vorsitzenden bestimmt werden wird.



Herr Dr. Lenz bittet in seinem Schreiben an den stv. Vors. um Verständnis dafür, dass der neue "Aufsichtsrat die weitere Leitung und Führung der Gesellschaft nicht in den Händen" des bisherigen Vorstands belassen werden könne.



Herr Dr. Lenz schlägt in seiner E-Mail eine einvernehmliche Einigung über die Amtsniederlegung des amtierenden Vorstands noch vor der am kommenden Montag stattfinden außerordentlichen Hauptversammlung vor, um zu verhindern, dass der dann vermutlich neu gewählte Aufsichtsrat den Vorstand "nach der Hauptversammlung aus wichtigem Grund abberufen" müsse.



Insgesamt beurteilt der Vorstand die Situation so, dass sollten die von der Share Asset Management GmbH vorgeschlagenen Personen in den Aufsichtsrat gewählt werden, auch der Vorstand der Gesellschaft durch den neuen Aufsichtsrat ausgetauscht, oder zumindest erweitert wird.



Aussender: Private Assets AG Adresse: Im Bildösch 17, 78476 Allensbach Land: Deutschland Ansprechpartner: Norbert Bozon Tel.: +49 7534 995163 E-Mail: info@private-assets-ag.de Website: www.private-assets-ag.de



ISIN(s): DE0006051139 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



