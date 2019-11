Vuforia von PTC wird für seine Qualität in den Bereichen Innovation und Implementierung als leistungsstark und führend anerkannt

PTC (NASDAQ: PTC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine VuforiaAugmented Reality (AR)-Lösungssuite in einem neuen Forschungsbericht von ABI Research mit dem Titel "Competitive Assessment Enterprise Augmented Reality Platforms zum Marktführer im Bereich Augmented-Reality-Plattformen für Unternehmen ernannt wurde.

Der Bericht von ABI Research bewertete die Anbieter anhand von zwei Kriterien Innovation und Implementierung. In der Kategorie "Innovation" belegte Vuforia den ersten Platz. Ausschlaggend dafür waren die expansive Kunden- und Partnerstruktur von PTC, seine Fortschritte in der transformativen Technologie und bei Funktionalitäten sowie die robusten Funktionen im Bereich Digital Thread. In der Kategorie "Implementierung" hob der Bericht von ABI Research die Stärke von Vuforia bei der Geräteunterstützung sowie "Optionen von Low-Level-Development-Tools bis hin zu gebrauchsfertigeren Lösungen" hervor.

"Ich freue mich sehr, dass PTC als führender Anbieter von Unternehmensplattformen in der Wettbewerbsanalyse von ABI Research anerkannt wird", so Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "Diese Bewertung bestätigt die technologische Überlegenheit von Vuforia und unterstreicht das unermüdliche Engagement für den Erfolg unserer Kunden."

Vuforia deckt eine Vielzahl von industriellen Anwendungsfällen ab. Der Bericht von ABI Research bewertet die Bandbreite von Vuforia als "unglaublich stark, wobei das Kernstück von Vuforia einen robusten Mix an Funktionen abdeckt und ein zusätzlicher Mehrwert entsteht, wenn auch der Rest des PTC Portfolios genutzt wird."

Vuforia ermöglicht es Anwendern, digitale Informationen in einer pysikalischen Umgebung zu visualisieren, etwa für Mitarbeiterschulungen und Designprüfungen oder für die Erstellung von Bedienungs- und Serviceanweisungen sowie viele weitere Anwendungsfälle. Vuforia bietet eine einfache Möglichkeit, Inhalte für industrielle AR-Anwendungen zu erfassen, zu erstellen und bereitzustellen. So sind Unternehmen in die Lage, ihre Produkte digital zu transformieren und Prozesse zu ver- und bearbeiten.

