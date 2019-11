CO.DON AG: CO.DON wurde von US Magazin 'MedTech Outlook' für die 'TOP 10 Orthopedic Solution Providers in Europe 2019' nominiert DGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Sonstiges CO.DON AG: CO.DON wurde von US Magazin 'MedTech Outlook' für die 'TOP 10 Orthopedic Solution Providers in Europe 2019' nominiert 21.11.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CO.DON wurde von US Magazin "MedTech Outlook" für die "TOP 10 Orthopedic Solution Providers in Europe 2019" nominiert Berlin/Teltow, am 21. November 2019 - Die CO.DON AG wurde in der Novemberausgabe des "MedTech Outlook Magazins" für die "TOP 10 Orthopedic Solution Providers in Europe - 2019" nominiert und damit als eines der 10 Unternehmen in Europa, die führend im Bereich fortschrittlicher und zukunftweisender Lösungen für orthopädische Anwendungen sind. Für die jährlich stattfindende Auszeichnung bewertet die Redaktion des MedTech Outlook Magazins einige der bekanntesten europäischen Unternehmen der Branche und zieht diejenigen in die engere Wahl, die sich in ihrem Bereich durch die Entwicklung und Anwendung aktueller technologischer Trends hervorheben. CO.DON gehört zu den führenden Spezialisten im Bereich der Zellzüchtung und produziert körpereigene Zelltherapien zur regenerativen Behandlung von Gelenkknorpeldefekten. Das MedTech Outlook Magazin, ein branchenführendes Printmagazin mit Sitz in Kalifornien, beobachtet und informiert über Trends, Herausforderungen sowie neueste Lösungen aus Bereichen der Medizintechnologie weltweit. Es bietet Entscheidungsträgern und Experten eine Plattform, um ihre Ansichten über die Gesundheitsversorgung beeinflussende, neue Entwicklungen zu teilen. Link zum Artikel: https://orthopedic-europe.medicaltechoutlook.com/vendor/codon-an-alternative-approach-to-treating-cartilage-defects-cid-526-mid-54.html Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.500 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs (Vorstandssprecher), Tilmann Bur (COO). Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de. Investor Relations und Pressekontakt Matthias Meißner Director Corporate Communications / Investor Relations / Public Relations Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de --------------------------------------------------------------------------- 21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 918421 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 918421 21.11.2019 ISIN DE000A1K0227 AXC0125 2019-11-21/10:02