Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Oktober wurde die Mehrwertsteuer in Japan um zwei Prozentpunkte (von 8% auf 10%) angehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch werde die allgemeine Teuerung im Berichtsmonat wohl nur moderat von 0,2% auf 0,3% gg. Vj. angezogen sein. Die Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) dürfte bei 0,6% (September: 0,5%) gelegen und damit das mittelfristige Inflationsziel der Bank of Japan von 2% weiterhin deutlich verfehlt haben. Daher würden die Analysten 2020 mit einer Fortsetzung des ultralockeren Kurses der Geldpolitik durch die japanische Notenbank rechnen. (21.11.2019/alc/a/a) ...

