Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Kanada hat sich im Oktober erwartungsgemäß nicht geändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie habe schon den dritten Monat in Folge bei 1,9% verharrt, praktisch in der Mitte des Zielbandes der Zentralbank. Der Leitzinssatz der Bank of Canada liege seit der letzten Erhöhung im Oktober 2018 bei 1,75%. Dadurch unterscheide sich die BoC von vielen anderen Zentralbanken der Industrieländer, inklusive der US-FED, die bereits mit Zinssenkungen begonnen hätten. ...

