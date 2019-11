Hannover (www.anleihencheck.de) - In der Zeit vom 19. bis 21. November 2019 begibt sich der österreichische Emittent Raiffeisen Bank International (RBI) auf Roadshow, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Im Nachgang der Investorenmeetings bzw. Vorstellungen des eigenen Mortgage Cover Pools plane das Institut - in Abhängigkeit der Marktgegebenheiten - die Platzierung einer hypothekarisch-besicherten EUR-Benchmark. Da es sich bei einer entsprechenden Transaktion um ein Covered Bond-Debüt im Benchmarksegment handeln würde, möchten die Analysten der NORD/LB die Gelegenheit nutzen im Rahmen ihrer Wochenpublikation auf den Emittenten, den zugrunde liegenden Deckungsstock sowie den österreichischen Covered Bond-Markt einzugehen, der mit RBI einen weiteren Benchmarkemittenten hinzugewinne. ...

