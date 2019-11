Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach der Niedrig- und Nullzinsphase folgt jetzt eine Zeit der negativen Zinsen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Weltweit würden mittlerweile Anleihen in einem Volumen von 16 Billionen US-Dollar im roten Bereich rentieren. Im Gespräch mit "ChampionsNews" erläutere Rainer Fritzsche, Mitglied im Anlageausschuss des OVID Infrastructure HY Income UI (ISIN DE000A112T83/ WKN A112T8, R; ISIN DE000A112T91/ WKN A112T9, I), wie sich am Rentenmarkt dennoch gutes Geld verdienen lasse. Er beleuchte dabei auch Investitionen in Anleihen von Infrastrukturunternehmen, die Mautstraßen, Bahntrassen und Flughäfen betreiben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...