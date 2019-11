Die BMW Group hat an die beiden Batteriezellherstellern CATL und Samsung SDI weitere Auftragsvolumina in Höhe von mehreren Milliarden Euro vergeben. Damit will der deutsche Autobauer seinen Batteriezell-Bedarf bis 2031 decken. Das Mitte 2018 bekannt gegebene Auftragsvolumen an CATL in Höhe von ursprünglich vier Milliarden Euro wird sich auf 7,3 Milliarden Euro erhöhen (Vertragslaufzeit: 2020 bis 2031). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...