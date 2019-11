Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach dem Quartalsbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Zwar sei der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr schwach gewesen, entscheidend sei aber der klare Fokus auf Restrukturierung und Portfolioveränderungen, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis

