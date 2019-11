Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich aktuell in der Phase einer Konsolidierung auf hohem Niveau, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. In den letzten Tagen habe sich dabei der ehemalige Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.350 Punkten) immer wieder als limitierender Faktor erwiesen. ...

