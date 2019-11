IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: RYU erweitert sein E-Commerce-Profil und bietet seine urbane Sportbekleidung auf Zappos.com an

Vancouver (British Columbia), 20. November 2019. RYU Apparel Inc. (TSX Venture: RYU.V, OTCQB: RYPPF), ein Hersteller von urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass seine Marke nunmehr auf Zappos.com erhältlich ist - jenem Kundendienstunternehmen, das auch Schuhe, Kleidung und vieles mehr verkauft.

Zappos mit Sitz in Las Vegas (Nevada) freut sich, sein Angebot im Bereich Funktionsbekleidung zu erweitern, indem es die einzigartige Produktlinie von RYU präsentiert, die auf Passform, Komfort und Haltbarkeit ausgelegt ist. RYU-Kunden, die auf Zappos.com einkaufen, profitieren von den beispiellosen, rund um die Uhr verfügbaren und freundlichen Service- und Liefermöglichkeiten des Kundendienstunternehmens.

Zappos ist abgesehen von RYU.com der einzige autorisierte Online-Händler, der die urbane Sportbekleidung von RYU anbietet.

Zappos ist ein Riese dieser Branche. Die Anfrage, unsere Produkte auf einer solch erfolgreichen Website anzubieten und unser Online-Geschäft zu erweitern, ist eine große Ehre für uns, sagte Marcello Leone, CEO von RYU. Wir brauchten nur wenige Minuten, um uns bei einem Gespräch mit Zappos auf diese Partnerschaft zu einigen. Wir sind begeistert vom Bewusstsein und der Sichtbarkeit, die dies für RYU schaffen wird.

Über ZAPPOS

Das 1999 gegründete Zappos.com ist ein führendes Kundendienstunternehmen und ein Innovator in den Bereichen Online-Handel, Unternehmenskultur und Organisationsentwicklung. Zappos ist auf Schuhe, Bekleidung und vieles mehr spezialisiert und begeistert seine Kunden mit seiner legendären 365-Tage-Rückgabefrist, einem schnellen und kostenlosen Versand sowie einem freundlichen Rund-um-die-Uhr-Service. Um mehr darüber zu erfahren, wie Zappos seine einzigartige Kultur mit der Welt teilt, besuchen Sie bitte ZapposInsights.com. Zappos.com LLC ist eine Tochtergesellschaft von Amazon.com Inc.

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://ryu.com

Für das Board:

RYU APPAREL INC.

Marcello Leone

Marcello Leone, CEO, President and Chairman of the Board

Tel: +1 604-235-2880

Investor Relations

Ansprechpartner: Anna Brazier

Investor Relations

1-844-535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Jackie Reed (USA PR)

Head of Fashion

Jackie.reed@thrsxty.com

+1 212-226-2530

