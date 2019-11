FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aussichten für die deutschen Banken trüben sich nach Ansicht der Ratingagentur Moody's weiter ein. Sie senkte den Ausblick für das deutsche Bankensystem auf negativ von stabil. In den kommenden zwölf bis 18 Monaten dürften sich die Profitabilität und die Kreditwürdigkeit der Institute insgesamt abschwächen.

"Die schwache Profitabilität der Banken wird mit sinkenden Nettozinsüberschüssen weiter fallen", sagte Moody's-Analyst Bernhard Held laut Mitteilung. "Traditionelle Geschäftsbanken und insbesondere einlagenfinanzierte Institute werden es schwer haben, in dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld ihre Kosten zu verdienen, auch wenn die Risikovorsorge niedrig ist."

Am härtesten dürfte es die kleineren, rein einlagenfinanzierten Banken treffen. Das anhaltende Wachstum der Einlagen, das auch der Zurückhaltung der Kunden bei der Investition in andere Anlagen wie Aktien geschuldet sei, werde für die Institute wegen der negativen Einlagenzinsen der EZB zu einem immer teureren Problem, so die Agentur. Eine wachsende Zahl von Banken erwäge mittlerweile, negative Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben.

Zudem halten sich die Erfolge der deutschen Banken, ihre Aufwand-Ertrags-Relationen zu verbessern, laut Moody's sehr in Grenzen. 2018 habe diese Kennziffer 80 Prozent erreicht, was bedeutet, dass die Institute für jeden Euro Ertrag 80 Cent aufwenden müssen. Schon in den vergangenen Jahren hätten die Institute es kaum geschafft, die Kosten an die Dynamik bei den Erträgen anzupassen. Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen dürfte ihnen eine Verbesserung kurzfristig kaum gelingen.

Positiv hebt Moody's die gute Kreditwürdigkeit der Kunden hervor, die von den niedrigen Zinsen, dem starken Arbeitsmarkt und der hohen Binnennachfrage gestützt werde. Die konservative Kreditvergabe in konjunktursensiblen Branchen bedeute, dass jeder Anstieg bei Problemkrediten maßvoll sein dürfte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2019 03:49 ET (08:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.