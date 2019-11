Google kündigt auf der Cloud Next '19 viel Neues für seine Cloud-Services an - besonders in den Bereichen Infrastruktur und Sicherheit, mit einer Prise Entwickler-Features und KI. Angekündigt sind neue Partnerschaften unter anderem mit VMware, SAP und Netapp sowie neue Sicherheits-Features flächendeckend über alle Google-Cloud-Dienste. Google-Cloud-CEO Thomas Kurian und Entwicklung-Vize Suzanne Frey stellten die Neuerungen bei der Google Next Cloud '19 vor. Neue Infrastruktur-Partnerschaften Google geht diverse Partnerschaften mit Infrastruktur-Größen wie VMware, SAP und ...

