China hat einen Medienbericht über Unstimmigkeiten bei den Handelsgesprächen mit den USA und eine mögliche Verzögerung eines Abkommens als "ungenau" abgetan. Die Delegationen aus den USA und China würden weiterhin eng kommunizieren und auf ein erstes Teilabkommen hinarbeiten, versicherte der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums am Donnerstag in Peking vor Journalisten. Angesprochen auf einen Medienbericht über eine mögliche Verzögerung eines ersten Handelsabkommens sagte der Sprecher, dass derartige Gerüchte "ungenau" seien.

Am Mittwochabend hatte ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters an den Finanzmärkten für Unruhe gesorgt. Demnach könnte der Abschluss eines ersten Teilabkommens zur Beilegung des Handelskonflikts der beiden größten Volkswirtschaften der Welt erst im nächsten Jahr erfolgen. In dem Bericht wurde auf Experten und informierte Kreise verwiesen, die dem Weißen Haus nahestünden. China habe demnach zuletzt eine Aufhebung zusätzlicher Zölle verlangt, während die US-Seite ebenfalls weitere Forderungen gestellt habe./jkr/bgf/fba

