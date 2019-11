Unterföhring (ots) -- Eine Produktion von Sky Studios, Fifty Fathoms und Cattleya- Der Kampf um die Macht im antiken Rom aus der Sicht einer starkenFrauSky verkündet die Produktion eines neuen Sky Originals: "Domina". Die Serie lässt die Machtspiele des antiken Roms aus den Augen einer Frau wiederaufleben.Die epische, zehnteilige Dramaserie, produziert von Fifty Fathoms ("Fortitude"), Sky Studios und Cattleya als ausführender Produktionsservice, erzählt die Geschichte vom Aufstieg Livia Drusillas, die sich in der Männerwelt durchsetzte und zur mächtigsten Frau der Welt wurde. Produziert wird "Domina" von Fifty Fathoms ("Fortitude"), Sky Studios und Cattleya als ausführendem Produktionsservice. Die Dreharbeiten begannen diese Woche in den Cinecittà Studios in Rom.In der Hauptrolle als Livia Drusilla ist Kasia Smutniak ("Perfect Strangers", "Them", "Devils") zu sehen. In weiteren Rollen agieren international bekannte Darsteller wie Liam Cunningham ("Game of Thrones") als Livias Vater Livius, Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "Der Tod steht ihr gut") als Livias Feindin Balbina, Matthew McNulty ("Versailles") als zukünftiger Imperator Gaius, Christine Bottomley ("The End of the F***ing World") als Scribonia, Colette Tchantcho ("The Witcher") als Antigone, Ben Batt ("Captain America: The First Avenger") als Agrippa, Enzo Cilenti ("Les Misérables ") als Tiberius Claudius Nero und Claire Forlani ("Meet Joe Black") als Claudia Octavia.Über "Domina":"Domina" handelt von der Entwicklung Livias vom naiven jungen Mädchen zur einflussreichsten und mächtigsten Herrscherin Roms. Nach der Ermordung Julius Caesars setzen Livia und ihre Gefolgschaft alle Mittel ein, um in einer brutalen Gesellschaft zu überleben - bis hin zu Verrat und Mord. "Domina" ist eine authentische, elektrisierende, historisch glaubwürdige Familiensaga, basierend auf der wahren Geschichte einer Frau, die eine der beständigsten und faszinierendsten Dynastien hervorbrachte.Simon Burke ("Zen", "Fortitude)" ist der Schöpfer und Drehbuchautor, Australiens führender Filmemacherin Claire McCarthy ("Ophelia", "The Luminaries") führt Regie. Zur Crew zählen Italiens Top-Kreative, wie Oscar-Preisträgerin Gabriella Pescucci, die unter anderem für "The Age Of Innocence" und "Once Upon A Time in America" die Kostüme kreierte. Luca Tranchino ("Prison Break"); verantwortet das Szenenbild, um das authentische Aussehen kümmern sich Maskenbildnerin Katia Sisto ("Penny Dreadful") und Hair-Designerin Claudia Catini ("Trust").Kasia Smutniak: "Ich freue mich, dass ich den vielschichtigen Charakter Livia Drusilla spielen darf. Sie war eine Vorreiterin im Kampf um die Frauenrechte, eine standhafte und faszinierende Person, die sowohl verehrt als auch gefürchtet wurde und stark genug war, das Schicksal des Römischen Reiches zu besiegeln."Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia: "'Domina' ist eine internationale Produktion und wir sind stolz auf die starken italienischen Wurzeln. Es ist ein großartiges, episches Drama, das das antike Rom wieder zum Leben erweckt, allerdings aus einer anderen Perspektive - aus der Sicht der Frauen. Die Serie verändert unsere Sichtweise, denn sie waren Meisterinnen ihres Schicksals, die leidenschaftlich ihre Ambitionen verfolgten, um am Ende die Macht zu erobern. Mit 'Domina', verbindet Sky Studios erneut internationale künstlerische Werte mit Spitzentalenten aus Italien."Patrick Spence, Managing Director Fifty Fathoms: "Simons Drehbücher erzählen von einem antiken Rom, wie man es zuvor noch nie gesehen hat. Frauen, die ihre Ziele besonnen und trotzdem schonungslos verfolgen - authentisch, schmutzig, aus dem Bauch heraus."Claire McCarthy, Lead Director: "Das Leben ist oftmals seltsamer als Fiktion. Ich freue mich außerordentlich, dass ich diese an Geschichten reichhaltige und faszinierende Welt der römischen Antike gemeinsam mit dem großartigen Cast und dem hochbegabten, kreativen Team zum Leben erwecken kann. Es ist eine Ehre in den Cinecittà Studios arbeiten zu dürfen, wo viele der größten Stars Filmgeschichte geschrieben haben.""Domina" ist ein Sky Original, produziert von Fifty Fathoms, Sky Studios und mit Cattleya als ausführendem Produktionsservice. Ausführende Produzenten sind Patrick Spence, Marcus Wilson, Faye Dorn, Simon Burke und Claire McCarthy sowie Produzent John Phillips.Die Serie wird exklusiv in allen Sky Ländern ausgestrahlt: in Italien, UK, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz und Spanien. NBCUniversal Global Distribution hält im Namen von Sky Studios die internationalen Vertriebsrechte für den Rest der Welt."Domina" ist die neueste Produktion des kürzlich gegründeten Sky Studio, einem europaweiten Entwicklungs- und Produktions-Hub für Sky Originals. Sky hat zuletzt bekannt gegeben, das Investment in Original Dramaserien, Comedyserien und Dokumentationen von Sky Studios mehr als zu verdoppeln. Sky Studios bringt einzigartige Geschichten der besten Talente Europas ins Fernsehen und ist die kreative Heimat der preisgekrönten und beliebten Sky Originals. Zu den demnächst startenden Sky Originals zählen: "The New Pope, die neue Serie von Oscar®-Gewinner Paolo Sorrentino mit Jude Law and John Malkovich in den Hauptrollen. "ZeroZeroZero" unter der Regie von Stefano Sollima, basierend auf Roberto Savianos gleichnamigem Buch, mit Andrea Riseborough, Dane DeHaan und Gabriel Byrne. "Devils" mit Alessandro Borghi und Patrick Dempsey. 2019 war bislang ein Rekordjahr für Sky Originals dank zehn Emmy Awards für "Chernobyl" sowie den Starts neuer Staffeln von "Gomorrha - Die Serie" und der Miniserie "Catherine the Great".Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Über Sky Studios:Sky Studios verfilmt einzigartige Werke der größten Talente in Europa.Wir entwickeln, produzieren und finanzieren eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", der BAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits "Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrah" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Wir suchen als agiles Studio nach den besten, neuen, innovativen Geschichten von aufstrebenden Autoren und arbeiten in kreativer Partnerschaft mit Drehbuchschreibern, Produzenten und Schauspielern der Spitzenklasse zusammen, um unseren Zuschauern Filme und Serien zu präsentieren, die sie nirgendwo sonst sehen würden.Dank unseres Netzwerks aus fähigen Beauftragungs- und Produktionsteams in UK, Deutschland und Italien verstehen wir die lokalen Vorlieben der Europäer besser als jeder andere und möchten unsere Investitionen in Eigenproduktionen mit der Hilfe und Unterstützung von Comcast NBCUniversal bis 2024 mehr als verdoppeln. Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an 10 Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA, einschließlich des Schöpfers von "The Great British Bake-Off", Love Productions, und des USA-weit führenden True-Crime-Produzenten Jupiter Entertainment, der für den Dauerbrenner "Snapped" verantwortlich zeichnet. Zu den Investitionsobjekten von Sky Studios zählen Blast! Films und True North Productions, zwei Spezialisten für hochwertige nicht-fiktionale Sendungen, der Unterhaltungs- und Formatexperte Znak & Co (USA & UK), True to Nature, eine Produktionsfirma für naturgeschichtliche Inhalte, und die wachstumsstarken Unternehmen Sugar Films, Avanti Media, Chrysalis Vision und Talos Films (USA).Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.Über Fifty Fathoms:Die Produktionsfirma, 2010 von Patrick Spence gegründet, gewann bislang zahllose Bafta Awards. Zu den aktuellen Produktionen zählen Lucy Kirkwoods "Adult Material" mit Haley Squires, Rupert Everett, Jack Thornes "The Eddy" von Oscar®-Preisträger Damien Chazelle für Netflix, die dritte Staffel des Sky Originals "Fortitude" mit Dennis Quaid in der Hauptrolle sowie Pete Bowkers "The A Word" mit Chris Eccleston und Morven Christie für BBC1. 