Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag von 118 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnerwartungen an den Rüstungskonzern und Autozulieferer hätten durch die mittelfristigen Ziele einen Dämpfer erhalten, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die langfristige Anlagestory sieht der Experte aber unterstrichen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-11-21/11:01

ISIN: DE0007030009