21.11.201 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) hat gestern mit notarieller Beurkundung ein Baumarktportfolio mit einer Jahresmiete von rund EUR 4,2 Mio. erworben. Das Portfolio besteht aus sieben Einzelstandorten in sehr guten Fachmarktlagen in Nordrhein-Westfalen (2), Sachsen-Anhalt (2) sowie in Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg (jeweils 1) und umfasst eine Mietfläche von rund 55.000 m². Hauptmieter aller Immobilien ist HELLWEG Profi Baumärkte. Die Baumärkte wurden zwischen 1993 und 2008 erbaut und befinden sich in einem sehr guten Zustand. Alle Mietverträge verfügen über Double-Net-Vereinbarungen, ...

