Der Aktienkurs von SAP hat das all time high aus dem Juli 2019 in den letzten Tagen mehrmals getestet und verharrt in Lauerstellung. Mittelfristig ist wohl ein erfolgreicher Durchmarsch zu neuen Maxima wahrscheinlicher, als ein Rücksetzer auf die Supportlevels. SAP ist mit 24,7 Milliarden Euro Umsatz und rund 150 Milliarden Euro Börsenkapitalisierung das Aushängeschild von Europas Technologiebranche. Im Aktienkurs eingepreist ist auch der Umstand, dass SAP seinen Gewinn seit Jahren kontinuierlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...