Unterföhring (ots) -- Carsten Schmidt hat sich dazu entschieden, zum 31. Dezember seineAufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung zu beenden- Sky COO, Continental Europe, Devesh Raj wird ab 1. Januar 2020neuer Vorsitzender der Geschäftsführung- Carsten Schmidt bleibt 2020 weiterhin als Senior Advisor an Bordvon Sky DeutschlandUnterföhring, 21. November 2019. Carsten Schmidt hat sich dazuentschieden, zum 31. Dezember 2019 seine Aufgabe als Vorsitzender derGeschäftsführung von Sky Deutschland zu beenden. Er bleibt demUnternehmen im Jahr 2020 weiterhin als Senior Advisor erhalten. Erübergibt an Devesh Raj, der bereits seit Sommer 2019 als Sky COO,Continental Europe sowie interimistisch als Chief Commercial Officerbei Sky Deutschland, fungiert. Schmidt und Raj werden auch in dennächsten Monaten weiterhin sehr eng zusammenarbeiten und denoptimalen Übergang sicherstellen.Carsten Schmidt ist seit über 20 Jahren ausschließlich in führendenPositionen, darunter in den letzten 4,5 Jahren als CEO, für SkyDeutschland tätig. Er hat maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung desUnternehmens geprägt. In diese Zeit fielen unter anderem derSenderstart von Sky Sport News HD, die Einführung zahlreicherinnovativer Produkte wie Sky Q und die Produktion preisgekrönter SkyOriginals wie z.B. "Das Boot" und "Babylon Berlin".Devesh Raj wird ab 1. Januar 2020 Vorsitzender der Geschäftsführungvon Sky Deutschland und wie Schmidt vorher an Andrea Zappia, Sky CEOContinental Europe, berichten.Andrea Zappia: "Ich möchte Carsten persönlich danken. Aufgrund seinerstarken Führung und seines großartigen Einsatzes hat er einenmaßgeblichen Anteil am Wachstum und Erfolg von Sky in den letztenzwei Jahrzehnten. Mit über fünf Millionen Kunden in Deutschland,Österreich und der Schweiz und einem schlagkräftigen Team ist dasUnternehmen bereit, die zukünftigen Aufgaben zu meistern. Mit Deveshhabe ich in den letzten sechs Monaten bereits Seite an Seitezusammengearbeitet und seine Qualitäten uneingeschränkt geschätzt.Ich bin davon überzeugt, dass wir einen idealen Nachfolger gefundenhaben, der Sky Deutschland in die nächste Phase des Wachstums führenwird."Carsten Schmidt: "Als ich meine Entscheidung getroffen habe, meineAufgabe bei Sky zu beenden, war es mein Ziel einen optimalen Übergangsicherzustellen und an einen geeigneten Nachfolger zu übergeben. Derjetzige Zeitpunkt und unsere personelle Aufstellung gewährleistetgenau dies. Mit sehr großer Zufriedenheit schaue ich auf die letzten20 Jahre zurück. Ich danke dem gesamten Team von Sky für seineLeidenschaft, Unterstützung und das Vertrauen über all die Jahrehinweg. Ich wünsche Devesh allen erdenklichen Erfolg und werde ihn inden kommenden Monaten jederzeit dabei unterstützen. Dies betrifftnatürlich insbesondere die anstehendeBundesliga-Rechteausschreibung."Vor seiner Zeit bei Sky war Devesh Raj fünf Jahre lang als SeniorVice President Strategic and Financial Planning bei ComcastNBCUniversal in den USA tätig. Davor war Devesh 14 Jahre bei derBoston Consulting Group in New York Senior Partner und ManagingDirector und leitete deren Telekommunikations-, Medien- undTechnologie-Unit in Nordamerika. In dieser Funktion lag seinSchwerpunkt auf der Strategie und Analyse führender Unternehmen sowieaufstrebender Geschäftsfelder im Bereich Technologie, Medien,Softwareentwicklung und Kundenservice.Devesh Raj: "Nachdem ich Sky in den vergangenen Monaten bereitsintensiv kennenlernen konnte, freue ich mich nun sehr auf die neueAufgabe. Sky Deutschland ist in einem kompetitiven Marktumfeldbestens positioniert. Darauf werden wir nun aufbauen und das Businesskonsequent weiterentwickeln."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited. Pressekontakt:Julia BuchmaierDirector Corporate CommunicationsTel: 089/9958 6347julia.buchmaier@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4446008