München (ots) - Ein letztes Mal kehren Ostwind, Mika und Ari auf die große Leinwand zurück und tauchen zum großen Kinofinale der erfolgreichen Pferdefilmreihe in die magische Welt des Kunstreitens ein. Das Vertrauen zwischen den dreien wird erneut auf eine harte Probe gestellt und am Ende können sie nur durch ihre tiefe Verbundenheit ans Ziel gelangen. Constantin Film bringt die SamFilm-Produktion OSTWIND - DER GROSSE ORKAN am 21. Mai 2020 in die deutschen Kinos.Hier geht es zum ersten, brandneuen Teasertrailer: https://youtu.be/0JCGlhV57BoInhalt:Ein heftiger Sommersturm treibt eine reisende Pferde-Zirkus-Show nach Kaltenbach. Ari (Luna Paiano), die sich mittlerweile gut auf dem Gestüt eingelebt hat, wird von der faszinierenden Welt des Kunstreitens magisch angezogen und will mit dem Zirkusjungen Carlo (Matteo Miska) und Ostwinds Hilfe einem alten Showpferd helfen. Doch als der fanatische Zirkusdirektor Yiri (Gedeon Burkhard) ihren waghalsigen Plan enttarnt, gerät Ostwind in Gefahr. Im letzten Moment kehrt Mika (Hanna Binke) aus Kanada zurück, denn nur mit vereinten Kräften kann es Mika und Ari gelingen, ihren geliebten Ostwind zu retten ...Niemand kennt Ostwind, Mika und Ari besser als Drehbuch- und Romanautorin Lea Schmidbauer. Daher haben die Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton entschieden, ihr bei OSTWIND - DER GROSSE ORKAN, dem letzten großen Kinoabenteuer der erfolgreichen Pferdereihe, auch die Regie anzuvertrauen. Luna Paiano, Hanna Binke, Amber Bongard, Marvin Linke, Tilo Prückner und Cornelia Froboess werden wieder vor der Kamera stehen. Zu den neuen Cast-Mitgliedern zählen u.a. Newcomer Matteo Miska als Zirkusjunge Carlo, Nils Brunkhorst als dessen Vater Nicolai sowie Gedeon Burkhard als Zirkusdirektor Yiri. SamFilm realisiert OSTWIND - DER GROSSE ORKAN in Koproduktion mit Constantin Film und wird gefördert von FFF Bayern, HessenFilm und Medien, FFA, und DFFF.Kinostart: 21. Mai 2020 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke, Amber Bongard, Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Gedeon Burkhard, Matteo Miska, Nils Brunkhorst, Henriette Morawe u.v.a. Regie & Drehbuch: Lea Schmidbauer Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton (SamFilm) Koproduzenten: Martin Moszkowicz (Constantin Film), Bernd Schiller (SamFilm)Unter www.constantinfilm.medianetworx.de steht in Kürze erstes Bild- und Pressematerial zum Download zur Verfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuendenAgenturen:lindenfels_public relations(TV, Print, Radio)Christina von Lindenfels, Luisa Lazarovici, Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 130 100 610Email: post@lindenfels-pr.dePURE Online Digitale Kommunikation(Online)Kerstin WiemannTel.: 030 - 28 44 509 21Email: constantinfilm@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/4446004