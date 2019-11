Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Commerzbank, Tesla, Nel, Plug Power, Aurora Cannabis und JinkoSolar. Wirecard kommt nicht aus den Schlagzeilen. Auch wenn ein neuerlicher Vorwurf relativ schnell vom Unternehmen entkräftet wurde, die Aktie leidet ganz einfach unter dem schwindenden Vertrauen der Anleger. Vor diesem Hintergrund wird eine nachhaltige Erholung des Kurses schwierig. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die immer größer werdenden Sorgen bei der Commerzbank, die Hintergründe des kleinen Ausverkaufs bei Wasserstoffaktien wie Nel und Plug Power, um die kräftige Erholung im Cannabis-Sektor um die Trendwende bei JinkoSolar, die nicht ohne Auswirkungen auf den Aktienkurs bleibt. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.