UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank stellt Muster-Stromliefervertrag für PPA-Projekte vor DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag/Nachhaltigkeit UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank stellt Muster-Stromliefervertrag für PPA-Projekte vor (News mit Zusatzmaterial) 21.11.2019 / 11:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die UmweltBank hat gemeinsam mit der Rechtsanwältin Margarete von Oppen von der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein einen Muster-Stromliefervertrag für Freiflächen-Photovoltaikprojekte auf Basis von Power Purchase Agreements (PPA) entwickelt. Der Vertrag ist im direkten Austausch mit einer Reihe von namhaften Marktakteuren wie Stromlieferanten und Stromabnehmern entstanden. Ihre Anregungen und Anforderungen wurden bei der Erstellung des Mustervertrags berücksichtigt. Strukturierter Aufbau ermöglicht auch individuelle Vereinbarungen Der strukturierte Aufbau des Stromliefervertrags ermöglicht es, sich einen schnellen Überblick über die wesentlichen Regelungsaspekte zu verschaffen. So eignet er sich als Muster und Leitfaden für die Vertragsprüfung. Es wurden aber bewusst Möglichkeiten eröffnet, individuelle Vereinbarungen hinsichtlich der Entgelte sowie der Rechte und Pflichten zu treffen. Dadurch werden die Transaktionskosten erheblich gesenkt und der Markt dabei unterstützt, förderfreie Projekte effizient aufzusetzen. "Wir sind froh, dass wir den Mustervertrag trotz seiner komplexen Inhalte sehr übersichtlich gestalten konnten", sagt UmweltBank-Vorstandsmitglied Goran Bai. Kreditentscheidungen kann die nachhaltige Bank künftig auf Basis dieses Vertrags noch zügiger treffen, da umfangreiche Due-Diligence-Prozesse entfallen. Erleichterter Eintritt in das Segment PPA Margarete von Oppen, Expertin im Bereich Recht der erneuerbaren Energien, sagt über die Entwicklung des Dokuments: "Es hat mir große Freude bereitet, in Gestalt eines Mustervertrags einen Beitrag zur Senkung der Eintrittsbarrieren in das neue Marktsegment PPA zu leisten. Ich danke der UmweltBank für ihren Innovationsgeist und den Mut, ein solches Projekt gemeinsam zu verfolgen. Den beteiligten Marktteilnehmern danke ich für die Zeit, die sie sich genommen haben, um sich mit unserem Vertragsentwurf auseinanderzusetzen und meine Fragen zu beantworten." Die UmweltBank leistet mit dem Mustervertrag für die Stromlieferung erneut einen innovativen Beitrag zum Thema PPA und damit auch zur Energiewende in Deutschland. Weitere Informationen zu PPA-Finanzierungen: www.umweltbank.de/photovoltaik Über die UmweltBank AG Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert. Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden. Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Kontakt UmweltBank AG Marketing & PR Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 5308-266 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/umweltbank/918587.html Bildunterschrift: Der Muster-Stromliefervertrag ist ein wichtiger Schritt fÃŒr die Errichtung von förderfreien Solarparks in Deutschland. --------------------------------------------------------------------------- 21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX EQS News ID: 918587 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 918587 21.11.2019 ISIN DE0005570808 AXC0161 2019-11-21/11:48