Wir haben es gewusst: Mit einer Portion Glück beim Timing explodierte unser Rebound-Favorit im Cannabissektor Cronos Group (WKN: A2DMQY) am Dienstag um 8,35% auf 6,70 US-Dollar an der Nasdaq. Aktien von Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) knallten mit.

Bei Aurora stoppte der Anstieg am Dienstag zu Handelsende bei +2,63% oder 2,34 US-Dollar. Ganz offensichtlich sehen es viele institutionelle Investoren, die mit Millionensummen momentan Cannabisaktien bewegen, exakt so wie wir. So hieß es im SD-Bericht vom Dienstag:

Wer auf einen Rebound in der Cannabisbranche "wetten" will, kann das natürlich mit Aurora tun, bei der bald ein Shortsqueeze zu vermuten wäre. Wer einen Rebound spielen will, ist bei Cronos, die wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...