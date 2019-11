Elmos Semiconductor AG: Dr. Arne Schneider übernimmt Vorstandsvorsitz ab Januar 2021 DGAP-News: Elmos Semiconductor AG / Schlagwort(e): Personalie Elmos Semiconductor AG: Dr. Arne Schneider übernimmt Vorstandsvorsitz ab Januar 2021 21.11.2019 / 12:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Dr. Anton Mindl bleibt der Gesellschaft als Berater eng verbunden Der Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) hat beschlossen, die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Anton Mindl bis Ende 2020 zu verlängern. Nach seiner dann 15jährigen erfolgreichen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender wird er dem Unternehmen als Berater auch zukünftig eng verbunden bleiben. Dr. Arne Schneider wird als sein Nachfolger mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Er ist bereits seit 8 Jahren für Elmos tätig, seit 2014 als Finanzvorstand. Er wird das Finanzressort weiterhin leiten. Zwischen 2002 und 2011 war er bei McKinsey & Company im Automobil und High-Tech Sektor aktiv. "Wir kennen Arne Schneider sehr gut. Er hat bereits in der Vergangenheit wesentliche Beiträge zur positiven Entwicklung der Gesellschaft geleistet. Wir sind überzeugt, dass er auch in seiner neuen Funktion maßgebliche Impulse für die positive und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft setzen wird. Wir sind zudem stolz, dass es uns einmal mehr gelingt, für zentrale Verantwortungen des Unternehmens interne Kandidaten entwickelt zu haben", erklärt Dr. Klaus Weyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Bildmaterial zu dieser Meldung finden Sie hier: https://www.elmos.com/ueber-elmos/newsroom/mediathek.html Über Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Kontakt Elmos Semiconductor AG Mathias Kukla, Pressesprecher, Tel: +49231-7549-199 Email: invest@elmos.com --------------------------------------------------------------------------- 21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor AG Heinrich-Hertz-Str. 1 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 7549-510 Fax: +49 (0)231 7549-111 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 918599 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 918599 21.11.2019 ISIN DE0005677108 AXC0170 2019-11-21/12:08