In den nächsten Tagen entscheidet sich das Schicksal des insolventen Fernsehpioniers Loewe. Doch die Marke wird überleben, ist sich Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß sicher.

Der Verkaufsprozess für den insolventen Fernsehgerätehersteller Loewe geht auf die Zielgerade. "Zwei strategische Investoren sind noch im Rennen", sagte Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß der WirtschaftsWoche. "Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, wir rechnen in den nächsten Tagen mit einer Entscheidung." Das Überleben der Marke scheint dabei bereits gesichert. "Für die Marke Loewe wird es definitiv eine Lösung geben", so Weiß, "insofern wird es Loewe weiter geben". Offen sei allerdings, ob es auch in Zukunft noch eine Produktion am Unternehmenssitz im fränkischen Kronach geben wird.

Die Aktivitäten des Traditionsunternehmens hat der Insolvenzverwalter bereits seit Sommer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...