Wien (www.anleihencheck.de) - Das gestern veröffentlichte FOMC-Sitzungsprotokoll vom Oktober bestätigt die bereits letzte Woche von FED-Präsident Powell getätigten Aussagen über die unmittelbaren Wirtschafts- und Zinsaussichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das FOMC sehe zwar erhebliche Abwärtsrisiken, rechne aber mit einer maßvollen Zunahme der Wirtschaftsleistung. Es sei keine weitere Leitzinssenkung geplant. Die bereits beschlossenen Zinssenkungen würden erst in der kommenden Zeit ihre Wirkung voll entfalten. Nur eine materielle Änderung der Wirtschaftseinschätzung hätte eine weitere geldpolitische Lockerung zur Folge. Laut Protokoll dürften einige FED-Mitglieder mit sich gerungen haben, der Senkung zuzustimmen. Letztlich sei die Entscheidung mit 8:2 Stimmen aber doch recht eindeutig ausgefallen. Unserer Interpretation nach nimmt die US-Notenbank aktuell eine abwartende Haltung ein, so die Analysten der RBI. Es liege somit nahe, dass die US-Notenbank bei der nächsten Sitzung im Dezember zumindest eine Pause in ihrem Zinssenkungszyklus einlege. ...

