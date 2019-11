Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) und ihre Tochtergesellschaften haben nach IFRS im 3. Quartal 2019 die Profitabilität gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgebaut. So steigerte der Konzern das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA") von TEUR 1.922 im 3. Quartal 2018 um 65,6% auf jetzt TEUR 3.183 in Q3/2019. Zugleich stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ("EBIT") um 51,4% auf TEUR 1.849 (Q3/2018: TEUR 1.221). Das Konzernergebnis erhöhte sich um 149,5% von TEUR 946 im Vorjahresquartal auf nunmehr TEUR 2.360 im Berichtsquartal. Darin enthalten ist ein Steuerertrag in Höhe ...

