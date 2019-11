In einer spektakulären Aktion wurde der 15 m hohe Fermenter aus Edelstahl mit zwei Kränen in den Bayer-Produktionsbetrieb gehoben. "Mit dem neuen Fermenter schaffen wir eine Kapazitätsreserve zur Herstellung von Acarbose als Wirkstoff für Menschen mit Diabetes. Die Flexibilisierung trägt maßgeblich dazu bei, in einem wichtigen Markt weiter wettbewerbsfähig zu bleiben und die steigende weltweite Nachfrage zu befriedigen", betont Dr. Holger Weintritt, Leiter des Standorts Wuppertal. Acarbose wird mit Hilfe spezifischer Bakterien in einem mikrobiologischen Produktionsverfahren in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...