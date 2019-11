Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Allensbach (pta024/21.11.2019/12:05) - Der Aufsichtsrat der Private Assets AG hat dem Vorstand heute mitgeteilt, dass sämtliche Mitglieder des amtierenden Aufsichtsrates ihr Amt mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. November 2019 niederlegen.



Damit endet die Amtszeit aller amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats zum Ende der kommenden außerordentlichen Hauptversammlung, unabhängig davon, ob die Hauptversammlung, wie in der Tagesordnung vorgeschlagen, über die Abwahl der Aufsichtsratsmitglieder beschließt.



Aus Sicht des Vorstands ist davon auszugehen, dass die kommende Hauptversammlung die in der Tagesordnung vorgeschlagenen Personen mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat wählen wird, sodass eine durchgehende Besetzung des Aufsichtsrats gewährleistet ist.



Als Grund für die Niederlegung hat der Aufsichtsrat die neuen Mehrheitsverhältnisse und die wahrscheinlich anstehenden Änderungen in den Organen der Gesellschaft genannt.



(Ende)



Aussender: Private Assets AG Adresse: Im Bildösch 17, 78476 Allensbach Land: Deutschland Ansprechpartner: Norbert Bozon Tel.: +49 7533 97210 E-Mail: info@private-assets-ag.de Website: www.private-assets-ag.de



ISIN(s): DE0006051139 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1574334300409



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 21, 2019 06:05 ET (11:05 GMT)