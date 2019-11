In Tirol wartet ein Autobesitzer seit Wochen darauf, dass sein ausgebranntes Tesla-Wrack - besonders die Batterie - fachgerecht entsorgt wird. Erst jetzt scheint eine Lösung nah. Ein Problem, das offenbar noch nicht viele Behörden und Entsorger auf der Rechnung haben, sind die Batterien in Elektroautos -insbesondere, wenn sie in Brand geraten. Um eine brennende Batterie bei einem Tesla Model S zu löschen, sind laut einem Löschfahrzeughersteller 11.000 Liter Wasser nötig, wie Zeit Online schon 2018 berichtete. Eine weitere ungelöste Herausforderung besteht in der ...

