Paypal bietet Händlern jetzt auch in Deutschland eine Debitkarte an. Zum Start gibt es ein Prozent Cashback auf jede Zahlung mit der Karte. Ab 2020 sind es jedoch nur noch 0,5 Prozent des Zahlungsbetrags. Paypal bietet Geschäftskunden ab sofort eine Debitkarte. Das Angebot richtet sich vornehmlich an kleinere Händler, die mit der Karte an allen Mastercard-Akzeptanzstellen gebührenfrei auf ihr Paypal-Guthaben zugreifen können. Die Karte ist gebührenfrei und bei Nutzung im Ausland fallen keine Wechselgebühren an. Bei Abhebungen am Geldautomaten wird jedoch eine fixe Gebühr in Höhe von zwei Euro pro...

