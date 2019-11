(shareribs.com) London 21.11.2019 - Die Ölpreise liegen am Donnerstag leicht unter Druck. Die Energy Information Administration hat die hohen Bestandsanstieg des American Petroleum Institute nicht bestätigt. Sorgen über den Handelsstreit ziehen die Preise nach unten. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch bekanntgab, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...