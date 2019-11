Das Biotechnologieunternehmen MorphoSys verliert seinen Forschungsvorstand Markus Enzelberger.Er trete per Ende Februar zurück, um sich "neuen Aufgaben" zu widmen, kündigte das im TecDAX notierte Unternehmen an. Nach dem Ausscheiden von Enzelberger soll die Forschungsorganisation von MorphoSys in das Segment Klinische Entwicklung unter der Leitung von Entwicklungsvorstand Malte Peters integriert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...