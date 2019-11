Ein neuer Ausrüster-Vertrag mit Puma katapultiert den BVB (WKN: 549309) in eine neue finanzielle Dimension und die BVB-Aktie nach oben, bevor sie im Handelsverlauf am Donnerstag zurückkommt.

Die Online-Ausgabe der BILD-Zeitung wusste es zuerst und so erfuhren Abonnenten von BILD Plus bereits am Mittwochabend exklusiv, dass Puma ein äußerst lukratives Sponsoring-Paket für den BVB geschnürt hat. Heute dann die offizielle Bestätigung durch die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA.

Der Ausrüster-Vertrag mit dem Sportartikelhersteller wurde um sechs Jahre verlängert bis 30.06.2028. Laut BILD-Informationen ist die Übereinkunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...