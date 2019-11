Mainz (ots) -Freitag, 22. November 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)CDU vor Bundesparteitag - RichtungsdebatteSchweinepest - Erreicht die Seuche Deutschland?Brücke nach BeNeLux - Freigabe HochmoselbrückeMax Raabe & sein Palastorchester - Swing im MorgenmagazinFreitag, 22. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Sebastian Schwarz, SchauspielerHappy Birthday, liebes Sandmännchen! - Publikumsliebling wird 60Jahre altBlumenkohlsuppe mit Lachsforelle - Leckeres Rezept von ChefkochRoßmeierIdeen für die Adventsdeko - Trends für die besinnliche ZeitFreitag, 22. November 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinNeue Kriminaltechnik - Wie sieht ein Tatverdächtiger aus?Auf der Suche nach den Ahnen (5) - Ein Reformator als Vorfahre?Expedition Deutschland: Lohheide - Eine Liebesgeschichte mit UmwegenFreitag, 22. November 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette von KienlinAuszeit in Verona - Ausflugstipp in die Stadt der LiebeFreitag, 22. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDie Bambi-Verleihung 2019 - Große Gala in Baden-BadenWotan Wilke Möhring im ZDF - "West of Liberty" mit Lars EidingerFreitag, 21. November 2019, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Christoph Ingenhoven, ArchitektArcis Saxophon Quartett, Jazz meets classicNordic Noir - Kult-Krimiautor Thomas EngströmDer neue Soziale Wohnungsbau - PreisverdächtigDer neue Woody Allen - "A Rainy Day in New York"Covergirl mit 98 - Mode-Ikone Iris ApfelDie Sopranistin Marlis Petersen - Eine Frau der ExtremePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4446231