Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die CO.DON AG (ISIN DE000A1K0227/ WKN A1K022) wurde in der Novemberausgabe des "MedTech Outlook Magazins" für die "TOP 10 Orthopedic Solution Providers in Europe - 2019" nominiert und damit als eines der 10 Unternehmen in Europa, die führend im Bereich fortschrittlicher und zukunftweisender Lösungen für orthopädische Anwendungen sind, so die CO.DON AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...